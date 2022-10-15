Artvin 3. sayfa haberleri: Artvin'de yamaçtan bulunan tehlikeli kayalar düşürüldü - Son Dakika
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Artvin 3. sayfa haberleri: Artvin'de yamaçtan bulunan tehlikeli kayalar düşürüldü

15.10.2022 13:05
Artvin 3. sayfa haberleri: Artvin'de yamaçtan bulunan tehlikeli kayalar düşürüldü

Artvin habere göre Artvin'de bulunan dünyanın en büyük Atatürk heykeline giden yol üzerinde yamaçlarda bulunan askıda kalan kayalar endüstriyel dağcılar tarafından düşürülüyor.

Artvin'de bulunan dünyanın en büyük Atatürk heykeline giden yol üzerinde yamaçlarda bulunan askıda kalan kayalar endüstriyel dağcılar tarafından düşürülüyor.

Dünyanın en büyük Atatürk Heykeline giden yolda riskli ve askıda kalan kayalar için endüstriyel dağcılar aracılığı ile çalışma başlatıldı. Halatlarla tırmanan dağcılar, her yıl binlerce turistin ziyaret için geldiği Atatepe'nin yol güvenliğini sağlamak için yamaç kenarında tehlikeli duran kayaları kontrollü bir şekilde düşürdü. Çalışmanın bir süre devam edeceği bildirildi. - ARTVİN

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Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Artvin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Artvin 3. sayfa haberleri: Artvin'de yamaçtan bulunan tehlikeli kayalar düşürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Artvin 3. sayfa haberleri: Artvin'de yamaçtan bulunan tehlikeli kayalar düşürüldü - Son Dakika
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