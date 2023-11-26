Artvin-Ardahan Karayolu Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Artvin'de etkili olan kuvvetli yağış sonrasında bazı noktalarda toprak kaymaları ve heyelanlar meydana geldi. Artvin- Ardahan karayolu 25. Kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Artvin - Ardahan karayolunun 25'nci kilometresi Varyant mevkiinde sabah erken saatlerde yamaçtan kopan dev kaya parçaları karayolunu tamamen ulaşıma kapattı. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda, ekipler çalışma başlattı.

Yol güvenliğini sağlamak için bölgeye giden jandarma ekipleri, sürücülere uyarı anonsu yaparak çalışmanın uzun süreceğini duyurdu. Heyelan sırasında bölgeden araç geçmemiş olması büyük bir facianın önüne geçmiş oldu. - ARTVİN