Artvin-Ardahan karayolu Sahara Dağı Geçidi'ne çığ düştü... Yol çift taraflı ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Artvin-Ardahan karayolu Sahara Dağı Geçidi'ne çığ düştü... Yol çift taraflı ulaşıma kapandı

20.03.2022 12:31

Artvin-Ardahan karayolu Sahara Dağı Geçidi'ne çığ düştü.

Artvin- Ardahan karayolu Sahara Dağı Geçidi'ne çığ düştü... Yol çift taraflı ulaşıma kapandı

ARTVİN - Artvin-Ardahan karayolu Sahara Dağı Geçidi'nde sabah saatlerinde çığ düştü. Düşen çığ, kar, tipi ve buzlanma nedeniyle karayolu araç trafiğine kapatıldı.

Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Artvin-Ardahan karayolunda 2600 rakımlı Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiine çığ düştü. Sabah erken saatlerde 4 farklı noktada meydana gelen çığ sırasında araç geçişi olmaması facianın yaşanmasını önledi. Çift taraflı ulaşıma kapanan karayolunda çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Çığ gelen bölgenin açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Kar yağışının devam ettiği bölgede hızı 50 km bulan rüzgar ve tipi de çalışmaları zorlaştırdığı ifade edildi.

Artvin-Ardahan karayolu Sahara Dağı Geçidi'ne çığ düştü... Yol çift taraflı ulaşıma kapandı
Artvin-Ardahan karayolu Sahara Dağı Geçidi'ne çığ düştü... Yol çift taraflı ulaşıma kapandı
Artvin-Ardahan karayolu Sahara Dağı Geçidi'ne çığ düştü... Yol çift taraflı ulaşıma kapandı

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Ardahan-Şavşat kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı Ardahan-Şavşat kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı Kar ve tipiden kapanan Sahara Geçidi'nde araçlar mahsur kaldı Kar ve tipiden kapanan Sahara Geçidi'nde araçlar mahsur kaldı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Artvin-Ardahan karayolu Sahara Dağı Geçidi'ne çığ düştü... Yol çift taraflı ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin-Ardahan karayolu Sahara Dağı Geçidi'ne çığ düştü... Yol çift taraflı ulaşıma kapandı - Son Dakika
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