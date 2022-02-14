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Artvin-Ardahan karayolu üzerindeki Sahara Geçidine çığ düştü - Son Dakika

Artvin-Ardahan karayolu üzerindeki Sahara Geçidine çığ düştü

14.02.2022 10:51

Artvin-Ardahan karayolu üzerinde bulunan Sahara dağında bu sabah çığ düştü.

Artvin- Ardahan karayolu üzerinde bulunan Sahara dağında bu sabah çığ düştü. Kar küreme aracı çığ altında kalırken, operatör ise son anda kurtuldu.

Olay bu sabah 09.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Şavşat-Ardahan karayolunda 2 bin 600 rakımlı Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiine çığ düştü.

Bölgede yol açma çalışması yapan Karayollarına ait paletli kar küreme aracı çığın altında kaldı. İş makinası operatörü kendi imkanlarıyla kara gömülen araç içerisinden çıktı. Çift taraflı ulaşıma kapanan karayolunda çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Çığ gelen bölgenin açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlatarak araç trafiğini bölgede yeniden sağladı. - ARTVİN

Artvin-Ardahan karayolu üzerindeki Sahara Geçidine çığ düştü

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Toros Dağları, Ardahan, Tragger, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Artvin-Ardahan karayolu üzerindeki Sahara Geçidine çığ düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin-Ardahan karayolu üzerindeki Sahara Geçidine çığ düştü - Son Dakika
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