Artvin-Ardahan karayoluna çığ düştü, ulaşım aksadı - Son Dakika

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Artvin-Ardahan karayoluna çığ düştü, ulaşım aksadı
6 saat önce
Artvin-Ardahan karayolu Sahara Dağı mevkiine çığ düştü, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:55 Kaynak: İHA
Artvin- Ardahan karayolu Sahara Dağı mevkiine çığ düştü, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan Şavşat-Ardahan karayolunda 2600 rakımlı Sahara Dağı Kocabey Yaylası mevkiine çığ düştü. Çok sayıda araç yolda mahsur kalırken, olay yerine karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çığ altında kalan olmazken, ekipler tarafından 1 saatlik çalışmanın ardından karayolu trafiğe tek taraflı açıldı.
(İHA)
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