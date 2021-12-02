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Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika

Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

02.12.2021 14:02
Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin il karayolu ağında bulunan Ardanuç-Ardahan yolu Geçitli mevkii kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Artvin il karayolu ağında bulunan Ardanuç-Ardahan yolu Geçitli mevkii kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Geçitli köyü mevkiinde karayoluna koyulan dubalar ve tabela ile yolun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldığı duyuruldu.

Artvin'in Ardanuç ilçesi Ardahan yolu üzerinde bulunan Geçitli köyü bu yılda yoğun kar yağışına teslim oldu. Kış şartlarının ağır geçtiği bölgede yaklaşık 5 ay yolun ulaşıma kapandığını belirten Geçitli Köyü sakinlerinden Cemal Öztürk, "Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatılmıştır. Bu güzergahı kullanan şoför arkadaşlara önemle duyurulur" dedi.

Öte yandan Karayolları ekipleri bölgeye giderek Ardanuç-Ardahan karayolunun kar nedeniyle trafiğe kapalı olduğuna dair tabelalarını yerleştirdi.

(Adem Güngör/İHA)

Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Artvin-Ardanuç-Ardahan karayolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika


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