Son Dakika Haberleri: Artvin-Ardanuç karayolunda yine kaza yine ölüm
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Artvin-Ardanuç karayolunda yine kaza yine ölüm

29 dakika önce

Artvin-Ardanuç karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişide yaralandı.

Artvin-Ardanuç karayolunda yine kaza yine ölüm, System.String[]
Artvin- Ardanuç karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Artvin-Ardanuç karayolunun 12. kilometresinde meydana gelen kazada Mina Yıldırım (40) yönetimindeki 06 BF 8486 plakalı araç henüz bilinmeyen nedenle yoldan çıkarak 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Araçta bulunan Yıldırım'ın 9 yaşındaki kızı İpek Yıldırım kaza yerinde hayatını kaybederken, yaralı anne ve diğer kızı Aslı Yıldırım (13) Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Mina Yıldırım'ın durumunun ağır olduğu belirtildi.

Aynı bölgede 20 günde 4 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi ise yaralandı.

Artvin-Ardanuç karayolu üzerinde son 20 gün içinde 4 kaza meydana geldi. Kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken 17 kişi ise yaralandı. Kaza yerine gelen Artvin Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şeref Öngüner kazalara, bölgede devam eden asfaltlı mıcır çalışmasının neden olduğunu iddia ederken, Vali Yılmaz Doruk ve Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Öztürk kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. - ARTVİN
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 12:51 Kaynak: İHA
Ardanuç, Artvin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sabiha Gökçen yolundaki tünelde feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü Zorunlu trafik sigortasının yeni teminat tutarları belli oldu Çorlu'daki tren kazası davasında mahkeme heyeti çekildi TEM'de 'yol verme' cinayeti! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 13:21:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artvin-Ardanuç karayolunda yine kaza yine ölüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]