Artvin arhavi'de pazaryerinin çatısı çöktü; 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin arhavi'de pazaryerinin çatısı çöktü; 1 yaralı - Son Dakika

Artvin arhavi'de pazaryerinin çatısı çöktü; 1 yaralı

6 saat önce

Arhavi'de pazaryerinin çatısı çöktü: 1 yaralıARTVİN'in Arhavi ilçesinde aşırı kar yağışı sonrası pazar yerinin çatısı biriken karı taşımayınca çöktü, 1 kişi yaralandı.

Arhavi'de pazaryerinin çatısı çöktü: 1 yaralı

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde aşırı kar yağışı sonrası pazar yerinin çatısı biriken karı taşımayınca çöktü, 1 kişi yaralandı.

İlçede belediyeye ait olan kapalı pazar yerinin çatısı aşırı kar yağışına dayanamayarak çöktü. Kar kalınlığının 70 santimetreyi bulduğu ilçede çöken çatının altında kalan Recep Şahin (60) vatandaşların ve 112 ekiplerinin yardımıyla karve çatı enkazının altından çıkarıldı. Arhavi Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Şahin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çatının çökmesi sebebiyle başka yaralanan olmadığı ancak çatının altında kalan araçların zarar gördüğü ifade edildi. Bu arada ilçe merkezindeki 2 bin metrekarelik Arhavi Gösteri Merkezi Çadırı da, aşırı kar yağışına dayanamayarak çöktü. Yaralananın olmadığı olayda, çöken çadırda hasar oluştu.

Artvin arhavi'de pazaryerinin çatısı çöktü; 1 yaralı

Arhavi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 02:36 Kaynak: DHA
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