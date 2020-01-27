Artvin Barajı ve HES'ten milli ekonomiye 690 milyon liralık katkı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Artvin Barajı ve HES'ten milli ekonomiye 690 milyon liralık katkı - Son Dakika Ekonomi

Artvin Barajı ve HES'ten milli ekonomiye 690 milyon liralık katkı

6 saat önce

Artvin Barajı ve HES'ten milli ekonomiye 690 milyon liralık katkı sağlandığı bildirildi.

Artvin Barajı ve HES'ten milli ekonomiye 690 milyon liralık katkı, System.String[]

Artvin Barajı ve HES'ten milli ekonomiye 690 milyon liralık katkı sağlandığı bildirildi.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çoruh Nehri Projeleri kapsamında yer alan Artvin Barajı ve HES'e 1 Ocak 2011'de başlandığı belirtildi.

Barajın 14 Ocak 2016'da işletmeye alındığı kaydedilen açıklamada, Artvin Barajı'nın temelden yüksekliğinin 180 metre olduğu ve beton ağırlık tipinde inşa edildiği aktarıldı.

Açıklamada, barajın kurulu gücünün 332 megavat, ortalama yıllık enerji üretim miktarının ise 1 milyar 26 milyon kilovatsaat olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Artvin Barajı'nda 2019 yılında 840 milyon 467 bin kilovatsaat enerji üretilmiş olup, milli ekonomiye 193 milyon 307 bin 410 lira katkı sağlanmıştır. İşletmeye girdiği 2016 yılından bugüne kadar Artvin Barajı'nda 3 milyar 3 milyon kilovatsaat enerji üretilmiş olup, milli ekonomiye 690 milyon lira katkı sağlanmıştır."

Artvin, HES, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 01:02 Kaynak: AA
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