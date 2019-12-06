Son Dakika Haberleri: Artvin Belediye Başkanı Elçin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Artvin Belediye Başkanı Elçin, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Artvin Belediye Başkanı Elçin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Artvin Belediye Başkanı Elçin, AA'nın

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin ve muhabirlerinin çektiği fotoğrafları inceleyen Elçin, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde fotoğraflar için oy kullandı.

Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" ile Muhammed Said'in " Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar" fotoğraflarına oy veren Elçin, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ve Halil Fidan'ın " Harran'da yaşam", spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" ve Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğraflarını oyladı.

Elçin, fotoğrafların her birinin çok kaliteli ve güzel olduğunu belirterek, AA çalışanlarını tebrik etti.

Mustafa Yalçın, Anadolu Ajansı, Demirhan Elçin, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 06:02 Kaynak: AA
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