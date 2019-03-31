Son Dakika Haberleri: Artvin Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Demirhan Elçin Kazandı.

Artvin Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Demirhan Elçin Kazandı.

53 dakika önce

Artvin Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Demirhan Elçin kazandı.

Artvin Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Demirhan Elçin Kazandı., System.String[]
Artvin Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Demirhan Elçin kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:52 Kaynak: AA

Artvin, Demirhan Elçin, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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