Artvin Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Demirhan Elçin Kazandı.
53 dakika önce
Artvin Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Demirhan Elçin kazandı.
Artvin Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Demirhan Elçin kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:52 Kaynak: AA
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