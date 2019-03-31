Son Dakika Haberleri: Artvin Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Demirhan Elçin Kazandı.

Artvin Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Demirhan Elçin Kazandı.

34 dakika önce

Artvin Belediye Başkanlığını CHP adayı Demirhan Elçin kazandı.

Artvin Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Demirhan Elçin Kazandı., System.String[]
Artvin Belediye Başkanlığını CHP adayı Demirhan Elçin kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Demirhan Elçin 6 bin 853, AK Parti adayı Mehmet Kocatepe 5 bin 844 oy aldı.

Elçin'in öz geçmişi -

Demirhan Elçin, 1960 yılında Artvin'de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Artvin'de tamamlayan Elçin, üniversite öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. Sonraki yıllarda Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nden ön lisans mezunu olan Elçin,1979 yılında Artvin DSİ Şube Müdürlüğünde teknik personel olarak devlet memurluğu görevine başladı, bir süre sonra istifa ederek 20 Haziran 1983'te esnaf teşkilatında muhasebeci olarak çalışmaya başladı.

1986'da kendi iş yerini açarak esnaflığa ilk adımını attı. 1988'de Artvin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği seçimlerinde yönetim kurulu üyeliğine, aynı yıl başkanlığa seçilerek aralıksız başkanlık görevini devam ettirmektedir. 1993 yılında Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine de seçilen Elçin, bu görevini 2010 yılı eylül ayına kadar sürdürdü.

Elçin, evli ve iki çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:04 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Demirhan Elçin, Artvin, Güncel
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