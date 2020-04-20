Artvin Belediyesi'nden şoförlere maske - Son Dakika

Artvin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye ekiplerince kentteki şoför esnafına maske dağıtıldı.

Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve Şoförler Odası Başkanı Şeref Öngüner taksi, dolmuş, yük taşımacılığı gibi değişik sektörlerde faaliyet gösteren kooperatif ve kuruluşları ziyaret ederek kovid-19 tedbirlerini yerinde inceleyip sürücülere nanoteknoloji ile üretilmiş yıkanabilen maske verdi.



Sürücülerle bir süre sohbet eden Elçin, bu zor süreçte ulaşım noktasında vermiş oldukları hizmetten dolayı sürücülere teşekkür etti.

Şoför esnafının kovid-19'a karşı tedbirli olmasının salgının yayılmasını önlemek adına büyük önem taşıdığını vurgulayan Elçin, "Belediye olarak şehirdeki toplu taşıma araçlarını ve taksileri düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Sürücülerin maske bulmakta zorlanabileceklerini düşünerek yıkanabilir yüz maskesi alarak ücretsiz şoför esnafına dağıtıyoruz. Bu pandeminin bir an önce sonlanıp rutin yaşama dönmemiz için herkes alınan tedbirlere harfiyen uymalı." diye konuştu.