Son Dakika Haberleri: ARTVİN BOĞALI KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ
Son Dakika Güncel Haber

ARTVİN BOĞALI KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ

20 dakika önce

Artvin'de bu yıl 39'uncusu düzenlenen Kafkasör Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı.

ARTVİN BOĞALI KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ, System.String[]
Artvin'de bu yıl 39'uncusu düzenlenen Kafkasör Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı. Festivalde düzenlenen kortej yürüyüşüne sahipleri, boğaları ile birlikte katıldı.
Artvin'de bu yıl 39'uncusu düzenlenen ve 3 gün sürecek Kafkasör Kültür Sanat ve Turizm Festivali başladı. Artvin Valiliği önünde düzenlenen festivalin açılış törenine, Artvin Valisi Yardımcısı Mustafa Uğur Özerden, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ile vatandaşlar katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunulması ile başlayan törende, halk oyunları ekipleri gösteriler sundu. Gösterilerin ardından kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe sahipleri, boğaları ile katıldı. Caddede yürütülen boğalar, ilgi gördü. Bazı vatandaşlar boğalarla fotoğraf çektirdi, özçekim yaptı.
Şenlikler, ödüllü boğa güreşleri ile sürecek.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 05:21 Kaynak: DHA
Artvin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaşın Suriyelilere çocuk tacizi isyanı, sosyal medyada gündem oldu Seçimden sonra İstanbullulara "mangalı ellerimle yakacağım" diyen belediye başkanı sözünü tuttu Ekrem İmamoğlu'nu şaşkına çeviren olay: İBB binası önüne deterjan döktüler Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Toplantılara katılıyorum, Babacan sözcü olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.6.2019 17:41:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ARTVİN BOĞALI KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]