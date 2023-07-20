Artvin Borçka'da Dere Kenarında İnsana Ait Ayak Parçası Bulundu - Son Dakika
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Artvin Borçka'da Dere Kenarında İnsana Ait Ayak Parçası Bulundu

20.07.2023 16:51

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Karşıköy köyünde dere kenarında bir insana ait ayak parçası bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Belediye hoparlörlerinden yapılan anons ise büyük bir şaşkınlık yarattı.

Artvin'in Borçka ilçesinde bugün Karşıköy köyünde dere kenarında insana ait ayak parçası bulundu. Belediye hoparlörlerinden yapılan insana ait ayak parçası bulunduğu anonsunu duyanlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıköy köyü dere kenarında bugün köylüler tarafından bir insana ait ayak parçası bulundu. Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlatırken, Borçka Belediyesi'ne anons yapılması için konuyla ilgili başvurulması üzerine belediye hoparlörlerinden duyuru yapıldı.

Kaybolan bir vatandaşa ait olma olasılığına karşın DNA testi için yapılan anons şaşkınlığa sebeb oldu. Yapılan anonsta "Artvin Borçka ilçesinde insana ait bir ayak parçası bulunmuştur. Kayıp şahısları bulunan ve DNA testi yaptırmak isteyenlerin Artvin Borçka İlçe Jandarma Komutanlığı'na müracaatta bulunmaları duyurulur" denildi.

Öte yandan anons Kemalpaşa ve Hopa ilçeleri belediyelerinden de yapıldığı bildirildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Artvin Borçka'da Dere Kenarında İnsana Ait Ayak Parçası Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin Borçka'da Dere Kenarında İnsana Ait Ayak Parçası Bulundu - Son Dakika
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