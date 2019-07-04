Son Dakika Haberleri: ARTVİN Cipin uçurumdan yuvarlandığı kazada ölen anne- kız toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

ARTVİN Cipin uçurumdan yuvarlandığı kazada ölen anne- kız toprağa verildi

1 saat önce

Cipin uçurumdan yuvarlandığı kazada ölen anne- kız toprağa verildiArtvin'in Şavşat ilçesinde, kontrolden çıkan cipin uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Mina Yıldırım (40) ile kızı İpek Yıldırım (9), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cipin uçurumdan yuvarlandığı kazada ölen anne- kız toprağa verildi
Artvin'in Şavşat ilçesinde, kontrolden çıkan cipin uçurumdan yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren Mina Yıldırım (40) ile kızı İpek Yıldırım (9), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Annesi ile kız kardeşini kaybettiği kazada yaralanan Aslı Yıldırım'ın (13) ise tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi. Kaza, dün saat 11.00 sıralarında, Artvin- Şavşat yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Mina Yıldırım yönetimindeki 06 BF 8486 plakalı cip, kontrolden çıkarak, 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü Mina Yıldırım ile kızları İpek ve Aslı Yıldırım, ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne ile kızlarını cipten çıkarıp, yola taşıdı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından 3 yaralı, ambulanslarla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İpek Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Mina Yıldırım ise sabaha karşı yaşamını yitirdi. Aslı Yıldırım'ın tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi. Mina Yıldırım ile kızı İpek Yıldırım için ikindi vakti Şavşat'taki Mustafa Kemal Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Eşi ile kızını kaybeden Serkan Yıldırım, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti. Cenazeye Kaymakam Musa Göktaş, Belediye Başkanı Nihat Acar, İlçe Jandarma Komando Bölük Komutanı Mustafa Eroğlu, İlçe Emniyet Amiri Servet Orhan ve çok sayıda kişi katıldı. Mina Yıldırım ve kızı İpek Yıldırım, kılınan namazın ardından Susuz köyündeki mezarlıkta toprağa verildi
ARTVİN Cipin uçurumdan yuvarlandığı kazada ölen anne- kız toprağa verildi
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 06:00 Kaynak: DHA
Artvin, Şavşat, Anne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü doktor Mehmet Öz, kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu Babasının öldürdüğü Gülnur'u annesi anlattı, salondakiler gözyaşlarına boğuldu Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "Kabine revizyonu olacak mı" sorusuna yanıt verdi CHP'nin 'KYK borcu' araştırma önergesi AK Parti ve MHP'nin oylarıyla reddedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 19:52:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: ARTVİN Cipin uçurumdan yuvarlandığı kazada ölen anne- kız toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]