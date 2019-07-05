ARTVİN Çoruh Nehri'ni ilkel teleferikle geçiyorlar
30 dakika önce
Çoruh Nehri'ni ilkel teleferikle geçiyorlarArtvin'in Yusufeli ilçesi Yeniköy köyünde patika ve araç yolunun uzun olması nedeniyle Süleyman Aktaş (60) evine Çoruh Nehri'nin iki yakası arasına kurulan 55 metrelik ilkel teleferik hattını kullanarak ulaşıyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 10:31 Kaynak: DHA
Çoruh Nehri'ni ilkel teleferikle geçiyorlar Artvin
'in Yusufeli
ilçesi Yeniköy
köyünde patika ve araç yolunun uzun olması nedeniyle Süleyman Aktaş
(60) evine Çoruh Nehri'nin iki yakası arasına kurulan 55 metrelik ilkel teleferik hattını kullanarak ulaşıyor.
Yusufeli ilçesi Yeniköy köyünde Süleyman Aktaş patika yolu uzak olan evine ulaşım için yıllar önce Çoruh nehri üzerine teleferik hattı kurdu. Aktaş ve ailesi Çoruh Nehri'nin iki yakası arasına kurulan 55 metrelik ilkel teleferik hattını kullanarak ulaşımlarını sağlamaya başladı. Çelik halata bağlı makaralı kabine binen aile, 20 metre yükseklikten karşıya geçiyor. Küçük çocukların da bindiği teleferikle Çoruh'un azgın suları üzerinde yapılan tehlikeli yolculuk, görenleri ise korkutuyor. 2 yıl önce evlerine ulaşımın sağlandığı araç köprüsü ve yol yapılan Aktaş, ulaşımın daha kısa olması nedeniyle çoğunlukla teleferik hattını kullanmayı sürdürüyor.
Köprü ve ulaşım yolunun yapıldığını ancak uzak yoldan geçerek evlerine gelmek zorunda kaldıklarını anlatan Süleyman Aktaş, Biz yıllardır ulaşımımızı teleferikle sağlıyoruz. Yol yapıldı ancak uzak yoldan dolanmak zorunda kalıyoruz. Bu nedenle çoğunlukla teleferik hattını kullanıyoruz dedi.
Yoldan gelip geçen turistlerde ailenin teleferikle yaptığı yolculuğu izledi, kendileri de teleferik kabinine binerek karşıya geçti.
25 Türk nükleer fizikçi, dizi ile yeniden dünya gündemine oturan Çernobil'e gitti
Düğün sabahı damadı öldüren kayınbirader konuştu: Onu şeytan olarak gördüm
Kurbanlıkların kilo fiyatları belli oldu
Altın güne yükselişle başladı! İşte güncel fiyatlar