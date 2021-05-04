Artvin Çoruh Üniversitesi'nde aromatik bitkilerden ahşap malzeme koruyucusu üretildi - Son Dakika

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde aromatik bitkilerden ahşap malzeme koruyucusu üretildi

04.05.2021 11:00
Artvin Çoruh Üniversitesi'nde aromatik bitkilerden ahşap malzeme koruyucusu üretildi, System.String[]

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından yapılan çalışmayla tıbbı aromatik bitkilerden ahşap malzeme koruyucusu bir ürün üretildi.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından yapılan çalışmayla tıbbı aromatik bitkilerden ahşap malzeme koruyucusu bir ürün üretildi. Üretilen özütün aynı zamanda antibakteriyel ve antioksidan özelliği de bulunuyor

Artvin Çoruh Üniversitesi YÖK Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında 'Tıbbi Aromatik Bitkiler' alanında İhtisas Üniversitesi seçildi. Bu anlamda uzun süredir yapılan çalışmalardan başarılı sonuçlar elde edilmeye başlandı. Ahşap malzemenin korunması, yeni kullanım alanlarının oluşturulması ve artırılması için yürütülen çalışmalar sonucunda tıbbi aromatik bitkilerden özüt (ekstraktlar) elde edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen özüt sayesinde koruyucu ürünün tutunma (emprenye) işleminde başarılı olduğu kanıtlandı. Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Hüseyin Peker ve Doç. Dr. Şule Ceylan tarafından üretilen özütün Ar–Ge çalışmaları sonrasında patent alınarak yaygınlaştırılması planlanıyor.

Ahşap ürünlerin koruyuculuğunu artırmak amacıyla kullanılan sentetik ürünlere alternatif olarak antibakteriyel ve antioksidan özelliği taşıyan özüt, aynı zamanda çocuk oyuncaklarında, hastanelerde, eczanelerde hijyen malzemesi olarak da kullanılabiliyor.

"Amacımız bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak"

Projeyle ilgili açıklama yapan Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, "Artvin Çoruh Üniversitesi Türkiye'de iki alanda mühim ve özgün çalışmalar yapan bir üniversite. Bunlardan ilki Tıbbı Aromatik Bitkiler diğeri ise botanik bahçesi. Tıbbı aromatik bitkiler alanında YÖK'ün bölgesel kalkınma odaklı bir proje üniversitesi olarak bu çerçevede ihtisas üniversitesi seçilen bir üniversiteyiz. Malum günümüzde organik doğal ürünlere olan ilgi bütün dünya da artmakta. Yine alternatif tıp arayışları mevcut. Üniversitemiz bu anlamda tıbbı aromatik bitkilerden, endemik bitkilerden doğal ve organik ürünler elde etmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında ahşap üretimine yönelik yapılan, bitkisel ürünlerden özüt elde edildi. Ahşap ürünlerin korunmasına yönelik özelliğinin yanı sıra, çocuk oyuncaklarında, hastanelerde, eczanelerde doğal hijyen malzemesi olarak da kullanılması çalışmalarımız devam ediyor. Tek amacımız bölgesel kalkınmaya katkı yapmak ve Artvin ekonomisine katkı sağlamak" dedi.

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Odun Mekaniği ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Peker ise yaptığı açıklamada "Ahşap malzemenin korunmasına yönelik özüt dediğimiz bir ürün elde ettik. Vakumlu, basınçlı daldırma şeklinde olan bir sistem. Birçok yerde bunlar fırça ile sürülüyor ama biz bunları daldırarak basınçla vakumla kullanabileceğiz. Bu sayede ahşap ürünün kalıcılığını artırıyoruz, uzun süre dayanıklılığını sağlıyoruz" diye konuştu.

Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şule Ceylan da "Çocuk oyuncakları genellikle ahşap malzemelerden yapılıyor. Çocuklar genelde eline aldıkları her şeyi ağızlarına götürür. Bu anlamda kimyasal şeylerden uzak daha doğal ürünlere geçilme yönünde bitkilerden faydalanabilir miyiz diyerek yola çıktık. Bu anlamda seçtiğimiz bitkilerden elde ettiğimiz özüt sayesinde güzel sonuçlar elde ettik. Antioksidan özelliğine sahip, bu bitkinin ahşapta tutunma süresi oldukça önemli ne kadar süre tutunacak nasıl olacak gerekli mikrobiyolog arkadaşlarla ortak çalışmalarımız devam etmektedir" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde aromatik bitkilerden ahşap malzeme koruyucusu üretildi
Artvin Çoruh Üniversitesi'nde aromatik bitkilerden ahşap malzeme koruyucusu üretildi
Artvin Çoruh Üniversitesi'nde aromatik bitkilerden ahşap malzeme koruyucusu üretildi
Artvin Çoruh Üniversitesi'nde aromatik bitkilerden ahşap malzeme koruyucusu üretildi
Artvin Çoruh Üniversitesi'nde aromatik bitkilerden ahşap malzeme koruyucusu üretildi
Artvin Çoruh Üniversitesi'nde aromatik bitkilerden ahşap malzeme koruyucusu üretildi
Artvin Çoruh Üniversitesi'nde aromatik bitkilerden ahşap malzeme koruyucusu üretildi
Artvin Çoruh Üniversitesi'nde aromatik bitkilerden ahşap malzeme koruyucusu üretildi
Artvin Çoruh Üniversitesi'nde aromatik bitkilerden ahşap malzeme koruyucusu üretildi
Artvin Çoruh Üniversitesi'nde aromatik bitkilerden ahşap malzeme koruyucusu üretildi
Artvin Çoruh Üniversitesi'nde aromatik bitkilerden ahşap malzeme koruyucusu üretildi

Hüseyin Peker, Antioksidan, Patent, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Artvin Çoruh Üniversitesi'nde aromatik bitkilerden ahşap malzeme koruyucusu üretildi - Son Dakika


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