Artvin Çoruh Üniversitesi'nde mezuniyet heyecanı

Artvin Çoruh Üniversitesi'nde (AÇÜ) eğitimlerini tamamlayan yaklaşık 2 bin 400 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi.

Ali Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, AÇÜ halk oyunları ekibi gösteri sundu.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin, törende yaptığı konuşmada, mezun öğrencileri kutlayarak, gelecek yaşamlarında başarılar diledi.

AÇÜ'deki akademik faaliyetleri anlatan Bilgin, nitelikli eğitim ve bilgi üretimi bakımından 500'ü aşkın öğretim elemanı ve 200 civarı idari personeli, bilimsel ve akademik anlamda gerçekleştirdiği çalışmalarla üniversitelerinin birçok başarıya imza attığını söyledi.

Bilgin, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alanında ihtisas üniversitesi seçilen AÇÜ tarafından sunulan ihtisaslaşma projelerinin birçoğunun kabul gördüğünü kaydederek, şöyle konuştu:

"Üniversite olarak tıbbi aromatik bitki seferberliği başlattık. Bu seferberlikle hedefimiz, AÇÜ'yü Karadeniz Bölgesi, Çoruh Havzası ve Kafkasya bölgesi üçgeninde bölgesel, merkezi bir üniversite haline getirmektir. Bu kapsamda Teknoloji Transfer Ofisi, Türkiye'deki ilk Tıbbi Aromatik Bitkiler Enstitüsü ve dergisi, yine Karadeniz Bölgesi'ndeki ilk Afet İşleri Enstitüsü'nün kurulması çalışmalarını tamamladık ve şimdi sonuçları bekliyoruz. Hızlı hareket edip çağımızın mottosu olan yeşil kalkınma, yeşil ekonomi ve yeşil sanayi alanlarında şehirde pilot bir bölge oluşturarak Türkiye'de bir ilki başarmak istiyoruz."

Mezun öğrenciler adına konuşan Şüheda Toksoy ise üniversiteden mezun olarak sadece örgün eğitimi tamamladıklarını, hayatları boyunca sürekli yeni şeyler öğrenip ülkeye hizmet etmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından fakülte ve bölümlerinde ilk 3'e giren öğrencilere plaket ve mezuniyet belgeleri verildi.

Mezun öğrencilerin kep atma töreniyle sona eren programa, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, bazı kurum müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve veliler katıldı.