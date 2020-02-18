Artvin Çoruh Üniversitesi tıbbi ve aromatik bitkiler alanında ihtisaslaşıyor - Son Dakika
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Artvin Çoruh Üniversitesi tıbbi ve aromatik bitkiler alanında ihtisaslaşıyor

6 saat önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Çoruh Üniversitesinin tıbbi aromatik bitkiler alanında ihtisas üniversitesi olarak seçilmesini çok önemsediklerini belirterek, "Üniversitemiz daha önce kurmuş olduğu herbaryum ve yapımı devam eden botanik bahçesi ile bu alanda çalışmalara zaten başlamıştı.

Artvin Çoruh Üniversitesi tıbbi ve aromatik bitkiler alanında ihtisaslaşıyor, System.String[]

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Çoruh Üniversitesinin tıbbi aromatik bitkiler alanında ihtisas üniversitesi olarak seçilmesini çok önemsediklerini belirterek, "Üniversitemiz daha önce kurmuş olduğu herbaryum ve yapımı devam eden botanik bahçesi ile bu alanda çalışmalara zaten başlamıştı." dedi.

Artvin Çoruh Üniversitesinin, YÖK'ün Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi kapsamında tıbbi ve aromatik bitkiler alanında ihtisaslaşmak üzere seçilmesinin ardından yapılan ve yapılacak faaliyetlerin görüşülmesi için toplantı düzenlendi.

Üniversitenin senato salonundaki toplantıya başkanlık eden Vali Doruk, Artvin'in özellikle bulunduğu coğrafi konum ve iklim özellikleri nedeniyle çok çeşitli bitki türlerine sahip olduğunu belirtti.

Doruk, Artvin Çoruh Üniversitesinin tıbbi aromatik bitkiler alanında ihtisas üniversitesi olarak seçilmesini çok önemsediklerini vurgulayarak, "Üniversitemiz daha önce kurmuş olduğu herbaryum ve yapımı devam eden botanik bahçesi ile bu alanda çalışmalara zaten başlamıştı. Bundan sonra da tıbbi aromatik bitkiler alanında diğer ilgili kuruluşların da desteğiyle yürüteceği faaliyetler ile Artvin ve ülke ekonomisine önemli katkı sunacağına inancımız tam." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Fahrettin Tilki de üniversite olarak tıbbi ve aromatik bitkiler alanında ihtisaslaşma programına dahil edilmelerinin ardından, bu konudaki çalışmaları artırdıklarını kaydetti.

Artvin'in bitki çeşitliliği yönünden Türkiye'nin en zengin ili olduğuna işaret eden Tilki, tıbbi aromatik bitkiler konusunda yapılacak ihtisaslaşma çalışmalarının hem bölge kalkınmasına hem de uzun vadede ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Tilki, tıbbi ve aromatik bitkilerin insanlık tarihinin başlangıcından itibaren gıda, baharat, ilaç ve kozmetik gibi alanlarda kullanıldığına değinerek, Türkiye'nin iklim ve ekolojik özelliklerinden dolayı birçok tıbbi ve aromatik bitkiye sahip olduğunu aktardı.

Tıbbi ve aromatik bitkilerin önemi ve endüstriyel kullanımlarının her geçen gün arttığının bilinen bir gerçek olduğunu vurgulayan Tilki, günümüzde kullanılan farmasötik ilaçların yüzde 25'inin tıbbi bitkilerden imal edildiğini belirtti.

Tilki, Türkiye'de tıbbi ve aromatik bitkilerin sadece ham drog olarak değil, bunlardan elde edilen ekstre ve uçucu yağların üretilmesi ile katma değer oluşturulabileceğini ifade ederek, "Üniversitemiz son 3 yıldır tıbbi aromatik bitkiler alanında altyapı çalışmalarına başlamıştır ve bu alanda akademik elemanlarımızın desteğiyle ve ilimizin tüm kamu ve sivil toplum örgütlerinin birlikteliğiyle yapılacak çalışmalarla ilimiz, bölgemiz ve ülkemizin kalkınma hamlesine önemli destek olacaktır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar, üniversitede kurulma süreci devam eden tıbbi ve aromatik bitkiler araştırma laboratuvarı ile bitki müzesinde incelemelerde bulundu.

Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:16 Kaynak: AA
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