Artvin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelan güvenlik kameralarına yansıdı! Dev kayalar tırların üzerine böyle yuvarlandı - Son Dakika
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Artvin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelan güvenlik kameralarına yansıdı! Dev kayalar tırların üzerine böyle yuvarlandı

01.07.2022 09:55

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde yaşanan heyelan felaketinde tırlar, dev kayaların altında kaldı. Yaşanan olayda 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Hopa- Kemalpaşa arası Karadeniz Sahil Yolu üzerinde sabah saat 08.10 sıralarında heyelan meydana geldi. Yol kenarında park halinde bulunan tırların üzerine gelen heyelan sonucu ilk belirlemelere göre 3 tır kayalardan zarar görürken, tırlarda bulunan 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Olay yerine UMKE, AFAD, Jandarma ekipleri kısa sürede ulaşırken, bir kişinin cansız bedeni ekipler tarafından kayaların arasından çıkartıldı. Yaralı 2 kişi ise çevre hastanelere gönderildi.

ANBEAN KAMERADA

Öte yandan heyelan anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Dev kayaların yola düştüğü anlar ve çıkan toz bulutu görüntülere yansıdı.

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ARTVİN'DE HEYELAN; 1 ÖLÜ ARTVİN'DE HEYELAN; 1 ÖLÜ Artvin'de heyelan; kayaların altında kalan TIR'ın şoförü öldü Artvin'de heyelan; kayaların altında kalan TIR'ın şoförü öldü

Karadeniz Sahil Yolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelan güvenlik kameralarına yansıdı! Dev kayalar tırların üzerine böyle yuvarlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de 1 kişinin hayatını kaybettiği heyelan güvenlik kameralarına yansıdı! Dev kayalar tırların üzerine böyle yuvarlandı - Son Dakika
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