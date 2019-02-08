Artvin'de, "1. Kitap Fuarı" Düzenlenecek
24 dakika önce
Artvin'de, "1. Kitap Fuarı" organize edilecek.
Artvin
'de, "1. Kitap Fuarı" organize edilecek.
Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe
, yaptığı yazılı açıklamada, 12-17 Şubat tarihleri arasında dünya ve Türk edebiyatının seçkin örnekleri ile bilimsel, tarihi ve dini yayınların yer alacağı, "Artvin Belediyesi
1. Kitap Fuarı" düzenleyeceklerini belirtti.
Artvin Gençlik Merkezinde gerçekleştirilecek fuar kapsamında konferans, söyleşi ve panel organize edileceğini aktaran Kocatepe, yazarların da imza günlerinde vatandaşlarla bir araya geleceğini vurguladı.
Kocatepe, fuara herkesi davet ederek, "Okuma oranının yüksekliği ile ülkemize nam salmış şehrimize yakışır bir kitap fuarı organize edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika
» Kültür Sanat
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:43 Kaynak: AA
Rus Kadını Beslediği Domuzlar Öldürüp Yedi
Erdoğan'dan Sebze-Meyve Fiyatlarını Eleştirenlere Yanıt: Düşünün Bir Mermi Ne Kadar
Son Dakika! Sedat Peker Şüpheli Sıfatıyla İfade Verdi: Konuşmamın Arkasındayım