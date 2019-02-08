Son Dakika Haberleri: Artvin'de, "1. Kitap Fuarı" Düzenlenecek

Artvin'de, "1. Kitap Fuarı" Düzenlenecek

24 dakika önce

Artvin'de, "1. Kitap Fuarı" organize edilecek.

Artvin'de,
Artvin'de, "1. Kitap Fuarı" organize edilecek.

Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, yaptığı yazılı açıklamada, 12-17 Şubat tarihleri arasında dünya ve Türk edebiyatının seçkin örnekleri ile bilimsel, tarihi ve dini yayınların yer alacağı, "Artvin Belediyesi 1. Kitap Fuarı" düzenleyeceklerini belirtti.

Artvin Gençlik Merkezinde gerçekleştirilecek fuar kapsamında konferans, söyleşi ve panel organize edileceğini aktaran Kocatepe, yazarların da imza günlerinde vatandaşlarla bir araya geleceğini vurguladı.

Kocatepe, fuara herkesi davet ederek, "Okuma oranının yüksekliği ile ülkemize nam salmış şehrimize yakışır bir kitap fuarı organize edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 03:43 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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