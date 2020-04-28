Artvin'de 10 metreküp kaçak orman emvali ele geçirildi - Son Dakika

Artvin'de jandarma ekipleri, 10 metreküp kaçak orman emvali ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Murgul- Borçka kara yolu Korucular köyü yol ayrımında jandarma tarafından yapılan kontrol ve denetimlerde, üzerinde yaklaşık 10 metreküp ladin cinsi ağaç yüklü kamyon durduruldu.

Orman İşletme Müdürlüğüne ait herhangi bir mühür ve orman emvaline ilişkin izin belgesi bulunmadığını belirleyen jandarma ekipleri, kaçak odunları tutanak ile Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

İlgililer hakkında Orman Kanununun 100/4 maddesi gereğince adli ve idari işlem başlatıldı.