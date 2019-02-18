Artvin'de 12 Köy Yolu Kar Nedeniyle Kapandı
1 saat önce
Artvin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Artvin
'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Ardanuç
'ta 2, Şavşat
'ta 10 olmak üzere 12 köy yolu ulaşıma kapandı.
Ekipler, ulaşım sağlanamayan köy yollarının açılması için çalışma başlattı.
Öte yandan Artvin Atabarı Kayak Merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:16 Kaynak: AA
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