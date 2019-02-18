Son Dakika Haberleri: Artvin'de 12 Köy Yolu Kar Nedeniyle Kapandı

Artvin'de 12 Köy Yolu Kar Nedeniyle Kapandı

1 saat önce

Artvin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Artvin'de 12 Köy Yolu Kar Nedeniyle Kapandı, System.String[]
Artvin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Ardanuç'ta 2, Şavşat'ta 10 olmak üzere 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, ulaşım sağlanamayan köy yollarının açılması için çalışma başlattı.

Öte yandan Artvin Atabarı Kayak Merkezinde kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:16 Kaynak: AA

Şavşat, Ardanuç, Artvin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Riskli Olduğu Tespit Edilen 80 Daireli Site Mühürlendi Altın Madalya Kazanan Milli Tekvandocu Selen Gündüz, İranlı Rakibine Bayrak Dersi Verdi

ATM'de Kartı Sıkışınca Ortalığı Birbirine Katan Genç Kız, Hırsızlıktan Tutuklandı Milas'ta Maden Ocağında Göçük: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 12:56:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Artvin'de 12 Köy Yolu Kar Nedeniyle Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]