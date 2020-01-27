Artvin'de 12 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika

Artvin'de 12 köy yolu ulaşıma kapalı
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Artvin'de kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:40 Kaynak: AA
Artvin'de kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.
Alınan bilgiye göre, kar yağışı sonucu Ardanuç'ta 4, Borçka'da 1 ve Şavşat'ta 7 olmak üzere toplam 12 köyün yolu kapandı.
Kapalı yolların açılması için İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekiplerince çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.
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