Artvin'de 12 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.



Alınan bilgiye göre, kar yağışı sonucu Ardanuç'ta 4, Borçka'da 1 ve Şavşat'ta 7 olmak üzere toplam 12 köyün yolu kapandı.

Kapalı yolların açılması için İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekiplerince çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.