Artvin'de 12 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin'de 12 köy yolu ulaşıma kapalı - Son Dakika

Artvin'de 12 köy yolu ulaşıma kapalı

6 saat önce

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Artvin'de 12 köy yolu ulaşıma kapalı, System.String[]

Artvin'de kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.


Alınan bilgiye göre, kar yağışı sonucu Ardanuç'ta 4, Borçka'da 1 ve Şavşat'ta 7 olmak üzere toplam 12 köyün yolu kapandı.

Kapalı yolların açılması için İl Özel İdare Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekiplerince çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Ardanuç, Şavşat, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 12:40 Kaynak: AA
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