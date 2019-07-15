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Artvin'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" yürüyüşü

6 saat önce

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Artvin'de demokrasi yürüyüşü düzenlendi.

Artvin'de
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında Artvin'de demokrasi yürüyüşü düzenlendi.

Atapark önünde toplanan vatandaşlar Artvin Halk Eğitim Merkezi Livane Mehter Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde Milli İrade Meydanı'na kadar yürüdü. İki dev Türk bayrağının taşındığı yürüyüşte vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla, "Darbelere karşı omuz omuza", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attı. Yürüyüş valilik önünde sona erkek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri burada düzenlenen değişik programlarla devam etti.

Yürüyüşe Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bahtiyar Yılmaz, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, kurum ve siyasi parti temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı - ARTVİN
Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 10:19 Kaynak: İHA
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