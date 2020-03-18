Son Dakika › Güncel › Artvin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü etkinleri - Son Dakika
Artvin'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü etkinleri
6 saat önce
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıldönümü dolayısıyla Artvin'de tören düzenlendi.
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıldönümü dolayısıyla Artvin'de tören düzenlendi.
Artvin Garnizon Şehitliği'nde düzenlenen tören, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin'nin şehitlik anıtına çelenk sunmasıyla başladı.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Şehitlik Defterine günün anlam ve önemini içeren duygularını yazan Vali Doruk, 18 Mart'ın tarihin dönüm noktası olduğunu belirtti.
Tören, şehit mezarlarının ziyaret edilerek karanfil bırakılması ve okunan Kur-an'ı Kerim'in ardından sona erdi. - ARTVİN
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:23 Kaynak: İHA
Son Dakika Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümüne özel video paylaştı 8 Mart'ta Almanya'dan dönen HDP'li Meral Danış Beştaş, kendini karantinaya almadı Meclis'e gitti Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi Son Dakika: Motorine 27 kuruş indirim geldi