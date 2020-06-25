Artvin'de 2 katlı ahşap ev, alev alev yandı - Son Dakika

ARTVİN'in Şavşat ilçesindeki 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin sardığı ev, kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Tepeköy'de, Osman Algan'a ait 2 katlı ahşap evde, dün akşam bilinmeyen nedenle yangın başladı. Alevleri fark eden evdekiler, hemen kendilerini dışarı atıp, Şavşat Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Köye gelen itfaiye ekipleri, evi saran alevlere müdahale etti. Yangın, yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Mahalleliden Davut Karasalan ise "Bir anda ağlama ve bağırma sesi duydum. Dışarı çıktığımda evi alevler sarmıştı. Hemen koştuk ancak müdahale edemedik. Jandarmayı ve itfaiyeyi aradım ancak alevler çok hızlı yayıldı ve tüm ev yandı. Evin yanında ahır ve samanlık vardı, alevler oraya sıçramadan söndürüldü" diye konuştu.