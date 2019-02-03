Son Dakika Haberleri: Artvin'de 2 Katlı Boş Ev Yandı

Artvin'de 2 Katlı Boş Ev Yandı

20 dakika önce

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, 2 katlı boş evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Artvin'de 2 Katlı Boş Ev Yandı, System.String[]
ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, 2 katlı boş evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. 

Şavşat'a bağlı Susuz köyünün Yukarı Mahallesi'nde bulunan, Tuncay Demirci'ye ait, 2 katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, ihbarla gelen Şavşat Belediyesi'nin itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.  Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında ev, kullanılamaz hale geldi. Evin yangın sırasında boş olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

- Artvin

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:22 Kaynak: DHA

Şavşat, Artvin, Güncel
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