Artvin'de 2 kilo 20 gram kubar esrar ile 14 kök Hint kenevirinin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Jandarma ekiplerince Borçka ilçesine bağlı Kayalar köyünde B.Ö'nün (74) ev ve eklentilerinde yapılan aramada 14 kök Hint keneviri bulundu.
Kemalpaşa ilçesine bağlı Dereiçi köyünde ise T.L'nin (29) çantasında 2 kilo 20 gram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.Ö. ve T.L'nin işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Artvin'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika