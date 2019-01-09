Artvin'de "2023 Eğitim Vizyonu Çalıştayı"

Artvin
'de, Milli Eğitim Bakanlığı "2023 Eğitim Vizyonu" çalıştayı düzenlendi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Artvin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
konferans salonunda düzenlenen çalıştayda, 2023 eğitim vizyon belgesinde yer alan eğitim uygulamaları ve yürütülecek projeler ele alındı.
Çalıştayda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdülcelil Kahveci, 2023 Eğitim Vizyonu'nun temel amacının, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı, nitelikli ahlaklı bireyler yetiştirilmek olduğunu söyledi.
Kahveci, çalıştayda ortaya çıkacak fikirlerin Artvin ve ülke adına eğitimin gelişmesinde ve 2023 hedeflerine ulaşılmasında önem arz ettiğini belirterek, "Eğitim ailesinin tüm paydaşları olarak yarının kilometre taşlarını birlikte döşeyeceğiz." dedi.
Yeni eğitim vizyonunun Türk milletinin toplumsal bütünleşmesinin ve ortak ülküye dayalı, şimdi ve gelecek tasavvurunun inşasına öncülük edeceğini kaydeden Kahveci, şöyle konuştu:
"2023 Eğitim Vizyonu 21. yüzyıla dair eğitim önerisi, 21. yüzyıl talim ve terbiye modeli şeklindeki çift kanatlı bir okumadır. Sadece beceri kazandırmak hayatı göğüslemeye yetmemektedir. Gerekli olan insana ait evrensel, yerel, maddi, manevi, mesleki, ahlaki ve milli tüm değerleri kapsayan ve kuşatan bir olgunlaşma, gelişme, ilerleme, değişim ve ahlak güzelliğidir."
Konuşmaların ardından aralarında okul müdürü, öğretmen, akademisyen, okul aile birliği temsilcilerinin de bulunduğu farklı kurum ve kuruluşlardan 250'ye yakın kişi, gruplar halinde belirlenen konu başlıklarındaki görüş ve fikirlerini ortaya koydu.
Çalıştayın tamamlanmasının ardından katılımcılara katılım belgesi verildi.