Artvin'de 23 Nisan konvoyu oluşturuldu, şiir ve marşlarla çocuklara sürpriz yapıldı - Son Dakika

Artvin'in Yusufeli ilçesinde 23 Nisan etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehir turunda, Türk bayrağı ve Atatürk resimleriyle süslenmiş araçla ilçede şehir turu attı.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle evlerinde olan çocuklara özel kutlama töreni düzenlendi.

Kısıtlamalar nedeniyle 23 Nisan'ı dışarı çıkamayan vatandaşlar, evlerinin pencerelerini ve balkonlarını Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süsledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, polis ve jandarma ekipleri eşliğinde araç konvoyu oluşturularak mahalle mahalle dolaşıldı. Hoparlörlerden marşlar ve şiirler okunarak çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Evlerinin pencerelerine ve balkonlarına çıkan çocuklar ise ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterlerini sallayarak organizasyona eşlik ettiler. - ARTVİN