Artvin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları - Son Dakika

Artvin'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Vali Yılmaz Doruk, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, 7 Mart İlkokulu Müdürü Gönül Çoruhli, sınıf öğretmeni Gülcan Yelkenci ve öğrencileri makamında kabul etti.

Vali Doruk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını 7 Mart İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Göksu Ayna'ya bıraktı.

Ziyaret, Vali Yılmaz Doruk'un öğrencilerin bayramını kutlaması ve çeşitli hediyeler vermesinin ardından sona erdi.