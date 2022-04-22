Artvin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları - Son Dakika

Artvin'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Vali Yılmaz Doruk, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, 7 Mart İlkokulu Müdürü Gönül Çoruhli, sınıf öğretmeni Gülcan Yelkenci ve öğrencileri makamında kabul etti.
Vali Doruk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını 7 Mart İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Göksu Ayna'ya bıraktı.
Ziyaret, Vali Yılmaz Doruk'un öğrencilerin bayramını kutlaması ve çeşitli hediyeler vermesinin ardından sona erdi.
Kaynak: AA
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