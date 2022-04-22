Artvin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları - Son Dakika
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Artvin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

22.04.2022 14:57
Artvin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları

Artvin'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Artvin'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Vali Yılmaz Doruk, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, 7 Mart İlkokulu Müdürü Gönül Çoruhli, sınıf öğretmeni Gülcan Yelkenci ve öğrencileri makamında kabul etti.

Vali Doruk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını 7 Mart İlkokulu ikinci sınıf öğrencisi Göksu Ayna'ya bıraktı.

Ziyaret, Vali Yılmaz Doruk'un öğrencilerin bayramını kutlaması ve çeşitli hediyeler vermesinin ardından sona erdi.

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Artvin, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları - Son Dakika


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