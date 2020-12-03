Artvin'de 27 gündür kayıp Ercan, dehlizlerde aranıyor - Son Dakika

ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesinde 27 gündür kayıp olan Ercan Civelek'i (31) arama çalışmaları sürüyor. Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri Civelek'in kaybolduğu noktadan kara yoluna paralel devam eden dehlizlerde arama başlattı.

Kemalpaşa ilçesindeki evinden 6 Kasım günü çıkan Ercan Civelek, geri dönmedi. Yakınları da polis ve jandarmadan yardım istedi. Bölgeye gelen polis ve jandarma ile AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alınırken, Civelek'in son olarak Kemalpaşa ilçesindeki Sarp Sınır Kapısı'na giden yol üzerinde bulunan petrol istasyonunda görüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine ekipler, arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. İz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

DEHLİZLER TARANIYORHOPAK ekipleri Ercan Civelek'in son görüldüğü noktada kara yoluna paralel dehlizlerde arama çalışması başlattı. 4 kişilik ekibin taradığı delhizlerde bir ayak izine rastlanıldı. İzi takip eden ekipler, bir süre sonra ayak izlerinin yağmur suyu nedeniyle yok olduğunu fark etti.

HOPAK ekibi üyesi Yasin Tatar, "Baktığımız dehlizdeki aramalardan bir sonuca ulaşamadık. Aramalar devam edecek, Ercan'dan bir iz bulana kadar aramaları sürdüreceğiz" dedi.