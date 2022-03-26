Artvin'de "27. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin'de "27. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" başladı

26.03.2022 17:23
Artvin'de "27. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" başladı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde başlayan "27. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" iki gün sürecek.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde başlayan "27. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" iki gün sürecek.

Yusufeli Kaymakamlığının koordinasyonunda, Sarıgöl Spor Kulübü Derneğince Sarıgöl Dutluk mevkisindeki arenada düzenlenen güreşlere, Artvin ve ilçelerinden getirilen 70 boğa katıldı.

Deste, ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş boğa olmak üzere 6 kategoride toplam 50 bin lira ödül dağıtılacak.

İlk günkü güreşlerde deste, ayak ve küçük kategorilerinde 32 boğa arenaya çıkarak kıyasıya güreşti.

Soğuk havaya rağmen yüzlerce kişinin izlediği güreşlerde deste kategorisinde Dursun Dalkılıç'a ait "Bozo", ayak kategorisinde Gökhan Topçu'ya ait "Kılıç", küçük orta kategorisinde de Emirhan Demirci'ye ait "Felaket" adlı boğa birinci oldu.

Güreşleri izleyen 72 yaşındaki Ahmet Bıçakçı, 9 yaşındaki torununun isteği üzerine yılın ilk boğa güreşleri festivalini izlemeye geldiklerini söyledi.

Bıçakçı, boğa güreşlerinin asırlar öncesine dayanan gelenek olduğunu vurgulayarak "Yılın ilk güreşini kaçırmak istemedik. Torunum da güreşleri ve boğaları çok seviyor. Onu da kırmak istemedim. Burada keyifle güreşleri izliyoruz." dedi.

Küçük orta kategorisinde "Felaket" isimli boğasıyla birinci olan Emirhan Demirci, boğaları çok sevdiğini ve küçük yaşlardan itibaren bu işle uğraştığını ifade etti.

Demirci, boğa sevgisinin dedesinden geldiğini anlatarak "Bugün burada boğam birinci oldu, çok mutlu oldum. Emeklerimin karşılığını almak çok güzel. Boğalarımla çok özel ilgiliyorum. En iyi şekilde bakıyoruz, sürekli yanındayız. Düzenli ve dengeli besliyoruz. Haftanın 3 günü spor yaptırıyoruz." diye konuştu.

Deste kategorisinde birinci olan boğanın sahibi Gökhan Topçu da hem boğa sahibi olduğunu hem de güreşlerde başhakemlik yaptığını söyledi.

Boğasının birinci olması dolayısıyla mutlu olduğunu dile getiren Topçu, "Daha önceki senelerde hep finalde kaybediyorduk. Bu yıl boğamla şampiyon olduk. Çok mutluyum, kelimeler boğazımda düğümleniyor." ifadelerini kullandı.

Artvin'de 27. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali başladı
Artvin'de 27. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali başladı
Artvin'de 27. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali başladı
Artvin'de 27. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali başladı

YORUMLAR
500
Yaptıkları iglo evde gaz lambası eşliğinde çay demlediler Yaptıkları iglo evde gaz lambası eşliğinde çay demlediler Artvin'de hırsızlar yeni yapılan caminden kablo çaldı Artvin'de hırsızlar yeni yapılan caminden kablo çaldı

Yusufeli, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de '27. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali' başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:26 Yasa dışı göçmenlerin bulunduğu tıra baskın yapıldı! Yüzlercesi mahalle arasına kaçtı
17:21 Mahalle sakinleri her yerde otomobillerini çizen kişiyi arıyordu! Gerçek güvenlik kamerası görüntüleriyle anlaşıldı
17:17 Anneye tepki yağıyor! 7 yaşındaki oğlunun harçlığından fatura parası kesti
17:03 Önder Karaveli'nin Beşiktaş idmanındaki görüntüsü dikkat çekti! Tel örgülerin arkasından böyle izledi
16:59 İstanbul Boğazı'ndaki mayın alarmı sonrası Karadeniz'de balık avlamak yasaklandı
16:26 Galatasaray, borcunun 2 milyar 561 milyon lira olduğunu açıkladı
15:57 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar açıkladı: İstanbul Boğazı'ndaki mayını etkisiz hale getirdik! Rus ve Ukraynalı makamlarla görüştük!
15:49 Herkes bunu merak ediyor: Serdar Ortaç altına mı kaçırdı?
15:42 İrem Derici Hatay'daydı: Bacak ve göğüs dekolteli giysisiyle çok beğenildi
15:41 Genç kadın en yakın arkadaşının babasıyla birlikte olduğunu, arabada bulduğu prezervatiften öğrendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2022 17:44:06. #1.11#
SON DAKİKA: Artvin'de "27. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement