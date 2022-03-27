Artvin'de "27. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" başladı - Son Dakika
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Artvin'de "27. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" başladı

27.03.2022 00:02

Artvin'in Yusufeli ilçesinde başlayan "27. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" iki gün sürecek.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde başlayan "27. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" iki gün sürecek.

Yusufeli Kaymakamlığının koordinasyonunda, Sarıgöl Spor Kulübü Derneğince Sarıgöl Dutluk mevkisindeki arenada düzenlenen güreşlere, Artvin ve ilçelerinden getirilen 70 boğa katıldı.

Deste, ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş boğa olmak üzere 6 kategoride toplam 50 bin lira ödül dağıtılacak.

İlk günkü güreşlerde deste, ayak ve küçük kategorilerinde 32 boğa arenaya çıkarak kıyasıya güreşti.

Soğuk havaya rağmen yüzlerce kişinin izlediği güreşlerde deste kategorisinde Dursun Dalkılıç'a ait "Bozo", ayak kategorisinde Gökhan Topçu'ya ait "Kılıç", küçük orta kategorisinde de Emirhan Demirci'ye ait "Felaket" adlı boğa birinci oldu.

Güreşleri izleyen 72 yaşındaki Ahmet Bıçakçı, 9 yaşındaki torununun isteği üzerine yılın ilk boğa güreşleri festivalini izlemeye geldiklerini söyledi.

Bıçakçı, boğa güreşlerinin asırlar öncesine dayanan gelenek olduğunu vurgulayarak "Yılın ilk güreşini kaçırmak istemedik. Torunum da güreşleri ve boğaları çok seviyor. Onu da kırmak istemedim. Burada keyifle güreşleri izliyoruz." dedi.

Küçük orta kategorisinde "Felaket" isimli boğasıyla birinci olan Emirhan Demirci, boğaları çok sevdiğini ve küçük yaşlardan itibaren bu işle uğraştığını ifade etti.

Demirci, boğa sevgisinin dedesinden geldiğini anlatarak "Bugün burada boğam birinci oldu, çok mutlu oldum. Emeklerimin karşılığını almak çok güzel. Boğalarımla çok özel ilgiliyorum. En iyi şekilde bakıyoruz, sürekli yanındayız. Düzenli ve dengeli besliyoruz. Haftanın 3 günü spor yaptırıyoruz." diye konuştu.

Deste kategorisinde birinci olan boğanın sahibi Gökhan Topçu da hem boğa sahibi olduğunu hem de güreşlerde başhakemlik yaptığını söyledi.

Boğasının birinci olması dolayısıyla mutlu olduğunu dile getiren Topçu, "Daha önceki senelerde hep finalde kaybediyorduk. Bu yıl boğamla şampiyon olduk. Çok mutluyum, kelimeler boğazımda düğümleniyor." ifadelerini kullandı.

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Yusufeli, Artvin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Artvin'de '27. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Artvin'de "27. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri Festivali" başladı - Son Dakika
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