İlçenin Kananet Mahallesi'ndeki 3 katlı otelin çatı kısmında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında alevler, rüzgarında etkisiyle kısa sürede tüm binayı sararken, konaklayan müşteri olamayan otelde çalışan personel de kendilerini dışarı attı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık, polis, jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Yusufeli ilçesi yeni yerleşim yeri inşaat şantiyesindeki arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu 3 bloktan oluşan 3 katlı oteldeki yangın güçlükle kontrol altına alındı. Büyük kısmı kullanılamaz hale gelen oteldeki yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ARTVİN'DE 3 KATLI OTEL ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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