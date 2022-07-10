Artvin'de 3 katlı otel, alev alev yandı - Son Dakika
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Artvin'de 3 katlı otel, alev alev yandı

10.07.2022 16:59
Artvin'de 3 katlı otel, alev alev yandı

ARTVİN'de, 3 katlı otelin çatısında çıkan yangın, binayı sardı.

ARTVİN'de, 3 katlı otelin çatısında çıkan yangın, binayı sardı. Alevler, itfaiye ekiplerince 2,5 saatte söndürülürken, otel ise kullanılamaz hale geldi.

Yusufeli ilçesi Kananet Mahallesi'ndeki 3 katlı otelin çatı kısmında, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle tüm binayı sardı. Müşterisi olmayan otelin personeli de dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, jandarma, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Yusufeli'nin yeni yerleşim yeri inşaatındaki arazözler sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle 3 bloktan oluşan oteldeki yangın, 2,5 saatte söndürüldü. Otelin büyük oranda kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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Kaynak: DHA

İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de 3 katlı otel, alev alev yandı - Son Dakika

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