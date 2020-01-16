Artvin'de 3 liralık hamsi kampanyasına vatandaş akın etti - Son Dakika
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Artvin'de 3 liralık hamsi kampanyasına vatandaş akın etti

6 saat önce

Artvin'de bir balıkçı geçtiğimiz günlerde kilosu 10 ile 20 liradan satılan hamsiyi 3 liraya indirince vatandaş akın etti.

Artvin'de 3 liralık hamsi kampanyasına vatandaş akın etti, System.String[]

Artvin'de bir balıkçı geçtiğimiz günlerde kilosu 10 ile 20 liradan satılan hamsiyi 3 liraya indirince vatandaş akın etti. Tezgahın önünde uzun kuyruklar oluştu, 10 ton hamsi 3 saatte tükendi.


Artvin'in Hopa ilçesinde 30 yıldır balıkçılık yapan Serkan Aksoy, bu yıl 10 ilse 20 liradan satılan hamsi için indirim kampanyası düzenledi. Kilosunu 3 liraya indiren Aksoy'un tezgahı doldu taştı uzun kuyruklar oluştu. Ucuz hamsiyi almak isteyenler bir birleriyle yarıştı. 10 ton hamsi 3 saat içinde tükendi.


Teknesiyle kendi avlandığı hamsiyi satan Balıkçı Serkan Aksoy, bu yıl üçüncü kez hamsinin kilo fiyatında indirime gitti.


Balıkçı işletmesinin sahibi Serkan Aksoy yaptığı açıklamada "Artvin il ve ilçelerin de şubeleri olan firmamızın bazı aralıklar da kampanyaları oluyor, bu kampanyamız da bunlardan bir tanesidir. Belediye anonsları yaparak vatandaşımızın ve bilhassa dar gelirli ailelerin sofralarına kilosu 3 TL'den hamsi getirmenin mutluluğunu yaşamaktayız" ifadelerini kullandı. - ARTVİN

Artvin, Hopa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:37 Kaynak: İHA
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