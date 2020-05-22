Artvin'de 30 gün sonra yeni vakalar görüldü - Son Dakika

Artvin'de 30 gün sonra yeni vakalar görüldü

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla 30 gündür 'Covid-19' vakası çıkmayan Artvin'de, yeni vakalar ortaya çıktı.

Artvin'de 30 gün sonra yeni vakalar görüldü, System.String[]

KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına uyulmasıyla 30 gündür 'Covid-19' vakası çıkmayan Artvin'de, yeni vakalar ortaya çıktı. Test sonuçları pozitif çıkan 4 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Kentte koronavirüs tedbirlerine büyük oranda uyulurken, salgınla mücadelede kapsamında, Artvinlilerin evde kalmasıyla 30 gündür yeni vaka görülmedi. Vaka sayısı, kentte sıfıra inerken, hastanelerde tedavi gören, 'Covid-19' tanısı koyulmuş hastalar da taburcu edildi. Borçka ilçesinde bugün koronavirüs semptomları gösteren bir vatandaşın hastaneye başvurmasıyla yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Hastanın, aile fertlerine yapılan testlerde 3 kişide daha vaka tespit edildi. Aynı aileden 4 kişi, Artvin Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Test sonuçları pozitif çıkan 4 kişinin ayrıca, bölgelerinde temasta bulunduğu kişiler de filasyon taraması kapsamında belirlenmeye çalışılıyor.Öte yandan, 30 gün sonra yeni vakaların ortaya çıktığı kentte, yetkililer tedbirlere uyulması ve özellikle maske ile sosyal mesafeyi korumaya dikkat etmeleri uyarısında bulunuyor.


Koronavirüs, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 06:51 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Artvin'de 30 gün sonra yeni vakalar görüldü - Son Dakika

Son Dakika

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