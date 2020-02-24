Artvin'de "31. Vergi Haftası" etkinlikleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Artvin'de '31. Vergi Haftası' etkinlikleri - Son Dakika

Artvin'de "31. Vergi Haftası" etkinlikleri

6 saat önce

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "31. Vergi Haftası" dolayısıyla Defterdarlık çalışanlarını makamında kabul etti.

Artvin'de

Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "31. Vergi Haftası" dolayısıyla Defterdarlık çalışanlarını makamında kabul etti.


Defterdar Mustafa Yılmaz Şimşek, ziyarette Vali Doruk'a, hafta boyunca yapacakları etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Vali Doruk, vergi vermenin kutsal bir görev olduğunu belirterek, vatandaşa yönelik tüm kamu hizmetlerinin, seri ve etkin şekilde yürütülebilmesi için gerekli finansman kaynağın yaratılmasında vergi gelirlerinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Defterdar Şimşek ise 31. Vergi Haftası'nın bu yıl 24 Şubat-3 Mart arasında tüm yurtta olduğu gibi Artvin'de de çeşitli etkinliklerle kutlanacağını ifade etti.


Ziyaretin sonunda Vali Doruk, konukları ile tüm kurum çalışanlarının haftasını kutladı ve çalışmalarında başarı diledi.

Şerif Yılmaz 2, Vergi Haftası, Artvin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfada erişilebilecek
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırseverlere derslik ve okul yapımı için bağışta bulunma çağrısı yaptı BM'den İdlib uyarısı: Bu bölgede gerçek bir kan gölü, sivil katliamı göreceğiz Son Dakika: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın kaptan pilotu tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi

Son Dakika Haberleri
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 21:08:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Artvin'de "31. Vergi Haftası" etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]