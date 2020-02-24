Artvin Valisi Yılmaz Doruk, "31. Vergi Haftası" dolayısıyla Defterdarlık çalışanlarını makamında kabul etti.



Defterdar Mustafa Yılmaz Şimşek, ziyarette Vali Doruk'a, hafta boyunca yapacakları etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Vali Doruk, vergi vermenin kutsal bir görev olduğunu belirterek, vatandaşa yönelik tüm kamu hizmetlerinin, seri ve etkin şekilde yürütülebilmesi için gerekli finansman kaynağın yaratılmasında vergi gelirlerinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Defterdar Şimşek ise 31. Vergi Haftası'nın bu yıl 24 Şubat-3 Mart arasında tüm yurtta olduğu gibi Artvin'de de çeşitli etkinliklerle kutlanacağını ifade etti.



Ziyaretin sonunda Vali Doruk, konukları ile tüm kurum çalışanlarının haftasını kutladı ve çalışmalarında başarı diledi.