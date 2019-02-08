Son Dakika Haberleri: Artvin'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Artvin'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı

1 saat önce

Artvin'de, yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Artvin'de 38 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Artvin'de, yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Artvin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artvin- Erzurum kara yolu Taşlıca mevkisinde şüpheliler olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 8'i Pakistan, 3'ü Bangladeş ve 27'si Afganistan uyrukluyu yakaladı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Öte yandan, düzensiz göçmenlere yasa dışı yollardan ülkeye girdikleri gerekçesiyle kişi başına 3 bin 549 lira ceza uygulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 10:17 Kaynak: AA

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