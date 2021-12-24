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Karadeniz'de 3 ilde kar nedeniyle 351 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Karadeniz'de 3 ilde kar nedeniyle 351 köy yolu ulaşıma kapandı

24.12.2021 11:12
Karadeniz'de 3 ilde kar nedeniyle 351 köy yolu ulaşıma kapandı

Giresun, Rize ve Artvin'de kar nedeniyle 351 köy yolu ulaşıma kapandı.

Giresun, Rize ve Artvin'de kar nedeniyle 351 köy yolu ulaşıma kapandı.

Giresun'da iki gündür etkisini sürdüren yağış dolayısıyla Görele'de 60, Eynesil ilçesinde 11 olmak üzere 71 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Giresun'un iç kısımdaki ilçeleri ile Sivas arasındaki ulaşımın sağlandığı güzergahta bulunan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde de kar temizleme ve yol genişletme çalışmaları sürüyor.

Karayolları ekipleri, sürücüleri bu bölgede buzlanmaya karşı dikkatli olmaları ve araçlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.

Rize

Rize'de devam eden kar sebebiyle merkezde 50, Çayeli'nde 54, Pazar'da 48, Kalkandere'de 22, Ardeşen'de 20, İkizdere'de 13, Fındıklı'da 11, Derepazarı'nda 10, Çamlıhemşin ve İyidere'de 7'şer, Hemşin'de 5 ve Güneysu ilçesinde 4 olmak üzere 251 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için 62 iş makinesi ve 73 personelle çalışma yapıyor.

Belediye ekipleri ise mahallelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Karayolları ekipleri, Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolların araç trafiğine açık kalması ve buzlanma olmaması için çalışmalara devam ediyor.

Öte yandan, buzlanma dolayısıyla il genelinde 10'un üzerinde maddi hasarlı kaza meydana geldi. Yetkililer, sürücüleri tedbir almadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Artvin

Artvin'de 3 gündür etkili olan kar nedeniyle merkezde 1, Şavşat'ta 15, Arhavi'de 7, Ardanuç, Borçka ve Hopa'da 5'er, Murgul ilçesinde ise 1 olmak üzere 39 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ise Şavşat-Ardahan arasındaki Sahara Geçidi'nde kar ve buzlanmaya karşı çalışma yürütüyor.

Öte yandan, kentin kış turizmindeki en önemli yerlerinden olan Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 1 metreyi buldu. Kafkasör Yaylası ile Borçka ilçesindeki Karagöl gibi turizm merkezleri de kar güzelliğine büründü.

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Ardanuç, Arhavi, Artvin, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Karadeniz'de 3 ilde kar nedeniyle 351 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karadeniz'de 3 ilde kar nedeniyle 351 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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