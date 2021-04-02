Son dakika haberi... 4 ev, 4 samanlık ve 7 ahırın kullanılamaz hale geldiği yangın söndürüldü - Son Dakika

Artvin merkeze bağlı Ortaköy köyünde dün gece çıkan ve 4 ev, 4 samanlık ile 7 ahırın kullanılamaz hale geldiği yangın söndürüldü.

Köydeki Soylu Mahallesi'nde gece saat 21.00 sıralarında başlayan yangının İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu gece yarısı kontrol altına alınmasının ardından söndürme ve soğutma çalışmaları da sabah saatlerinde sona erdi.

Yangında evleri hasar gören köy sakinleri, akraba ve komşularının evlerine yerleştirildi.

AFAD ekiplerince köyde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Köy muhtarı Yaşar Uğural, AA muhabirine, yangını duyar duymaz itfaiyeye haber verdikten sonra cami hoparlöründen anons yaptırarak köy sakinlerinden yardım talep ettiklerini söyledi.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ve yangın söndürme ekibinin geldiğini belirten Uğural, "Hemen evleri boşalttık. Ahırlardaki hayvanları çıkardık." dedi.

Yangında can kaybı bulunmamasının tek tesellileri olduğunu ifade eden Uğural, "Yanan 4 binada 11 hane oturuyor. Bunların çoğu akraba. 4 ev, 4 samanlık ve 7 ahır yanarak kullanılamaz hale geldi." şeklinde konuştu.

Uğural, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceğini sözlerine ekledi.

Bu arada bazı köy sakinleri, yanan evlerinin enkazında gözyaşı döktü.