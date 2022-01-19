Artvin'de 4 ev, alev alev yandı - Son Dakika

ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Esenkaya köyünde 4 evi saran yangın, itfaiye ekiplerinin 4 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Evler, kullanılamaz hale geldi.

Esenkaya köyüne bağlı Babutoğlu Mahallesi'nde Göksel Sümbül'e ait evde, saat 11.00 sıralarında yangın başladı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının bildirilmesiyle bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, bitişikteki Fevzi Keskin, İsmail Keskin ve Mustafa Konuk'a ait 3 eve daha sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 4 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangın nedeniyle 4 ev de kullanılamaz hale geldi. Yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.