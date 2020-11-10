Artvin'de 4 gündür kayıp kişi aranıyor - Son Dakika

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde 4 gündür haber alınamayan kişiyi bulmak için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Kemalpaşa ilçe merkezindeki evinden 6 Kasım Cuma günü ayrılan Ercan Civelek (31), geri dönmedi.
Tüm aramalara rağmen Civelek'e ulaşamayan ailesi, durumu polise bildirdi.
Bunun üzerine jandarma, polis, Sahil Güvenlik ve Hopa Arama Kurtarma Derneği (HOPAK) ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.
Ekiplerin çalışmasından henüz bir sonuç alınamadı.
- Kaynak: AA
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