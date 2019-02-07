Son Dakika Haberleri: Artvin'de 4 Hektarlık Orman Alanı Yandı

Artvin'de 4 Hektarlık Orman Alanı Yandı

1 saat önce

Artvin'de 4 hektarlık orman alanı yandıARTVİN'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Osmaniye köyündeki ormanlıkta, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Artvin'de 4 Hektarlık Orman Alanı Yandı, System.String[]
Artvin'de 4 hektarlık orman alanı yandı

ARTVİN'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Osmaniye köyündeki ormanlıkta, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin sardığı 4 hektarlık alan zarar gördü.

Osmaniye köyündeki ormanlıkta, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, belediye ve orman ekiplerine haber verdi. Yolu olmayan bölgeye yürüyerek, güçlükle ulaşan ekipler, kazma ve kürekler ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Ekiplerin müdahalesi ve rüzgarın etkisini yitirmesiyle kontrol altına alınan yangın, söndürüldü. Yangında, 4 hektar çalılık ve ağaçlık zarar gördü.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Ergün Akçiçek, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, "Rüzgarın etkisiyle gece yangın büyüdü. Sabaha karşı rüzgarın durmasıyla yangın kendiliğinden azaldı. Şu anlık korkulacak bir durum yok" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 08:20 Kaynak: DHA

Kemalpaşa, Artvin, 3. Sayfa
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