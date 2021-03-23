Artvin'de 408 fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Artvin'de "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" kapsamında 408 fidan toprakla buluşturuldu.

Artvin Orman Bölge Müdürlüğünce Artvin- Borçka kara yolu güzergahında, sedir, fıstık çamı, ceviz, hurma ve nar gibi farklı türlerde 408 meyve fidanının dikimi için program düzenlendi.

Programa katılan Vali Yılmaz Doruk, çalışmalara ilişkin Orman Bölge Müdürü Mimar Sinan Özkaya'dan bilgi aldı.

Özkaya, yol kenarı ağaçlandırma projesi kapsamında bugüne kadar 1650'si meyve fidanı olmak üzere toplam 35 bin fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Özkaya, hedeflerinin 2021 yılında 5 bin fidanı daha toprakla buluşturmak olduğunu kaydetti.

Programa, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Emre Büyükyurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Kılınç, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen ve orman işçileri katıldı.