Artvin'de 49 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Artvin'de 49 düzensiz göçmen yakalandı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 49 düzensiz göçmen yakalandı. Ardanuç ilçesine bağlı Güleş köyünde şüpheli kişiler olduğu ihbarı üzerine, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Köye giden jandarma ekipleri, çoğu Afganistan uyruklu olmak üzere 49 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Olayda organizatör olduğu belirlenen 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ARTVİN

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