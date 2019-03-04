Son Dakika Haberleri: Artvin'de 49 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

Artvin'de 49 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

32 dakika önce

Artvin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 49 köy yolu ulaşıma kapandı.

Artvin'de 49 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı, System.String[]
Artvin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 49 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkez ilçede 5, Yusufeli'nde 6, Ardanuç'ta 8, Şavşat'ta 30 olmak üzere toplam 49 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların ulaşıma açılması için İl Özel İdare ekiplerince çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Artvin'in en önemli kış turizmi merkezlerinden birisi olan Atabarı Kayak Merkezindeki kar kalınlığı 50 santimetreyi aştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:24 Kaynak: AA

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