Artvin'de 49 Köy Yolu Ulaşıma Kapalı

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Artvin'in Yusufeli İlçesi 150 Yılda 7 Kez Yer Değiştirdi

Bakan Albayrak: Enflasyon Gerilemeye Devam Edecek

Son Dakika! Bakan Pekcan: Şubat'ta İhracat 14 Milyar 312 Milyon Dolar Oldu